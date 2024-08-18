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18 августа, 13:15

Общество

Москвичи активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для Курской области

Москвичи активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для Курской области

Москва продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Курской области

Москва продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области

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Москвичи продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области. Сотрудники центра "Мосволонтер" отмечают высокую активность среди жителей столицы.

Однако волонтеры просят обращать внимание на правила сбора помощи и списки необходимых вещей. Люди приносят детское питание, продукты, предметы личной гигиены, одежду, товары для детей и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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