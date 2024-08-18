Москвичи активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для Курской области

Москвичи продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области. Сотрудники центра "Мосволонтер" отмечают высокую активность среди жителей столицы.

Однако волонтеры просят обращать внимание на правила сбора помощи и списки необходимых вещей. Люди приносят детское питание, продукты, предметы личной гигиены, одежду, товары для детей и многое другое.

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