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17 мая, 09:45

Общество

Юрист рассказал, какая ответственность грозит за срыв столичных цветов

Юрист рассказал, какая ответственность грозит за срыв столичных цветов

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Ежегодно Москва тратит весомую часть своего бюджета на озеленение. Однако некоторые горожане норовят подойти к клумбе или кусту сирени и оборвать цветы, за что положен серьезный штраф.

По словам юриста Юрия Капштыка, по уголовной статье "Кража" ответственность может доходить до 80 тысяч рублей, а за хулиганские действия по административной статье штраф составляет 4 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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