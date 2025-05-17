17 мая, 09:45Общество
Юрист рассказал, какая ответственность грозит за срыв столичных цветов
Ежегодно Москва тратит весомую часть своего бюджета на озеленение. Однако некоторые горожане норовят подойти к клумбе или кусту сирени и оборвать цветы, за что положен серьезный штраф.
По словам юриста Юрия Капштыка, по уголовной статье "Кража" ответственность может доходить до 80 тысяч рублей, а за хулиганские действия по административной статье штраф составляет 4 тысячи рублей.
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