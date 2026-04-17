Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 апреля

Синоптики предупредили, что в воскресенье, 19 апреля, и в понедельник, 20 апреля, в столичном регионе ожидаются мокрый снег, гололедица и порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура понизится до 0 градусов, на двое суток может сформироваться временный снежный покров высотой до 5 сантиметров. Причина – атлантический циклон со стороны Баренцева моря, который приносит холодные воздушные массы.

В Тимирязевском районе Москвы в коммунальной квартире на первом этаже произошел пожар, предположительно из-за электросамоката, который всю ночь стоял на зарядке. Погиб 25-летний врач-стоматолог, снимавший комнату. Еще семь человек эвакуировали спасатели. Квартира выгорела полностью, огонь повредил подъезд и проводку.

В Госдуме подготовлен законопроект о десятикратном увеличении штрафов за выбрасывание животных на улицу: для граждан – с 3 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, для юридических – до 300 тысяч рублей. Ежегодно в России бездомными становятся более 100 тысяч животных, при этом в приютах содержится лишь малая часть.

