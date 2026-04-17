В подмосковной деревне с жителей требуют плату за проезд к собственным домам

В деревне Рождествено Волоколамского округа собственники участков столкнулись с тем, что проезд к их домам стал платным. Управляющая территорией компания ввела новые правила и теперь дорога закрыта даже для машин скорой помощи.

Проблемы возникли из‑за ошибок при оформлении участков. В администрации округа сообщили, что изменения в карту пока не внесены, но работа продолжается. Власти планируют обратиться в Главгосстройнадзор Московской области за необходимыми документами и затем – в суд.

