Юристы напомнили о незаконности лишения сотрудника обеда

Отказ предоставить обеденный перерыв сотруднику является прямым нарушением трудового законодательства, напомнили юристы. При этом не предусматривается исключений.

Лишить сотрудника этого права нельзя даже при невыполнении задач в срок. Если начальник вызывает работника с обеда под любым предлогом, ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В отдельных случаях за это могут уволить и запретить занимать аналогичные должности от 1 года до 3 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.