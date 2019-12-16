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16 декабря 2019, 18:15

Общество

В Московском зоопарке родился детеныш африканской миниатюрной антилопы

В Московском зоопарке родился детеныш африканской миниатюрной антилопы

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В Московском зоопарке появился маленький дикдик. Это редкая африканская миниатюрная антилопа, занесенная в Международную Красную книгу.

Детеныш родился еще в ноябре, но заботливая мать скрывала его от посетителей под ветками ивы. Только сейчас малыш начал самостоятельно ходить по вольеру. В неволе дикдики становятся менее пугливыми и спокойно выходят к посетителям, так что их можно легко рассмотреть.

Маленький детеныш антилопы сейчас весит всего чуть больше килограмма и питается молоком матери. Как только он подрастет, скорее всего, его передадут в другой зоопарк. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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