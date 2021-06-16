Москвичи рассказали, как проводят выходные. Многие купаются, загорают и гуляют в парках.

Как они следят за социальной дистанцией и не боятся ли купаться в холодной воде – в сюжете телеканала Москва 24. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.