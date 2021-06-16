Путин сообщил, что Байден объяснил свои слова насчет "убийцы" еще в телефонном разговоре

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Джо Байден объяснил свои слова об "убийце" еще в телефонном разговоре, заявил Владимир Путин. По словам российского лидера, данные пояснения его устроили.

"По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили", – прокомментировал Путин.



В марте 2021 года президент США Джо Байден заявил, что они с Владимиром Путиным "знают друг друга". На вопрос телеведущего, которому Байден давал интервью, считает ли президент США убийцей своего российского коллегу, немного замявшись, американский лидер ответил: "Считаю".

Владимир Путин в ответ на эти слова пожелал Байдену здоровья.

