Байден прокомментировал свое высказывание о Путине

Фото: ТАСС/AP/Patrick Semansky
Президент США Джо Байден прокомментировал скандальное интервью, в котором его спросили о Владимире Путине, сообщает РИА Новости.
Американский лидер заявил, что отвечал честно, при этом он не думает, что это "сильно влияет на предстоящую встречу с Путиным".
На пресс-конференции по итогам саммита НАТО президента США попросили рассказать о реакции его российского коллеги на свой утвердительный ответ, считает ли он его "убийцей". Байден замялся и стал отвечать с паузами.
"Послушайте, он ясно даль понять, что... Дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал... Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно", – сказал Байден.
Журналист напомнил, что Путин посмеялся, когда узнал о скандальном высказывании Байдена, и пожелал ему здоровья.
"Я, правда, тоже смеюсь", – ответил глава США, изобразив смех.
Он также выразил надежду, что президент России поймет, что "в его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе, а это касается того, что является подходящим поведением для лидера страны".
В марте президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США, и признался, что считает Путина "убийцей". В ответ на это Путин пожелал Байдену здоровья.
Кроме того, российская сторона запросила у США возможность видеодиалога между президентами в формате прямого эфира. Джо Байден в ответ на эту инициативу заявил, что в определенный момент переговоры состоятся.
Встреча президентов России и Соединенных Штатов в Женеве запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.
Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой им необходимо восстановить личные контакты и создать "реально функционирующие механизмы воздействия" по направлениям, которые представляют взаимные интересы. По словам Путина, США также заинтересованы в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами.
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