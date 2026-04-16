Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Лидерами по росту зарплат в Москве стали транспорт, строительство, промышленность, сфера услуг и ИТ. Уровень дохода в этих отраслях составляет от 170 до 400 тысяч рублей. Освоить специальность по ним в короткие сроки можно в центре "Профессии будущего".

"В столице доступны различные программы для переобучения, а также помощь в трудоустройстве. 17 апреля в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства мы представим соискателям свыше 3,5 тысячи вакансий от более 160 ведущих компаний из разных отраслей экономики. Посетители ярмарки смогут пройти профориентационное тестирование, получить рекомендации экспертов, напрямую пообщаться с крупнейшими работодателям города. Отдельное внимание мы уделяем ветеранам СВО и их семьям", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

18 апреля колледжи и школы Москвы проведут единый день открытых дверей для старшеклассников. Школьники узнают об актуальных программах подготовки в предпрофессиональных классах. Представители колледжей расскажут ребятам о востребованных направлениях обучения.