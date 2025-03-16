Более 4 миллионов россиян получат увеличенные социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии для россиян, не наработавших необходимый трудовой стаж, будут проиндексированы почти на 15%. Согласно постановлению правительства, средний размер выплат составит 15,5 тысяч рублей. Повышение затронет более 4 миллионов человек.

Социальная пенсия назначается по нескольким категориям: по старости, инвалидности, в случае потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.