Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта 2020, 16:15

Общество

В Москве началось первое заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом

В Москве началось первое заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом

Из-за коронавируса россияне стали чаще мыть руки

"Москва и мир": повышенный уровень погодной опасности и эпидемия коронавируса

Количество пассажиров в Шереметьево снизилось из-за коронавируса

500 пациентов сможет принять новый медцентр в ТиНАО

"Победа" приостанавливает полеты в Черногорию

В РПЦ призвали не паниковать из-за коронавируса

В Испании зарядку делают на балконах

Названы плюсы коронавируса для россиян

Стоимость услуг нянь может вырасти в связи с переходом детей на удаленное обучение

Сегодня проходит первое заседание Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Его возглавляет Михаил Мишустин.

Сергей Собянин стал первым заместителем. Мишустин поручил расширить диагностику этого заболевания в аэропортах и на железных дорогах. Кроме того премьер заявил, что в России будут расширены возможности для граждан пройти тестирование на коронавирус даже при отсутствии симптомов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
общество безопасность видео Роман Карлов Ксения Чепенко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика