В Москве началось первое заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом

Сегодня проходит первое заседание Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Его возглавляет Михаил Мишустин.

Сергей Собянин стал первым заместителем. Мишустин поручил расширить диагностику этого заболевания в аэропортах и на железных дорогах. Кроме того премьер заявил, что в России будут расширены возможности для граждан пройти тестирование на коронавирус даже при отсутствии симптомов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

