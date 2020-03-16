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Общество

16:32

Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса на вокзалах и в аэропортах

безопасность общество

Фото: ТАСС/Пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность обследовать граждан на коронавирус в аэропортах и на вокзалах, передает ТАСС.

Кроме того, премьер отметил, люди должны получать актуальную информацию о коронавирусной инфекции, чтобы не допустить распространения слухов.

Усиление мер безопасности в воздушных гаванях и на железнодорожных вокзалах необходимо в целях нераспространения COVID-19, объяснил он в ходе заседания координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отметил он.

По словам Мишустина, главный санитарный врач ввел новый порядок тестирования на коронавирус. Обновленные правила коснулись людей с отсутствующими симптомами инфекции, но желающими пройти тест.


В России сейчас подтверждено 93 случая заражения коронавирусом. Для обеспечения безопасности в Москве отменили все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает пять тысяч человек.

Такие же меры действуют и в Подмосковье. Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре прошлого года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй.

11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. В мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло.

15 марта президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, в которых обнаружен коронавирус, рекомендуется принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.

Возглавил ее мэр столицы Сергей Собянин. Главой координационного совета по борьбе с распространением коронавируса стал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что коронавирус не подтвердился у 52 пациентов больницы в Коммунарке.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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