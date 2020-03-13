Туроператоры корректируют программы в Испанию после ограничения авиасообщения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские туроператоры корректируют полетные программы в Испанию после ограничения авиасообщения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на АТОР.

"Туроператоры сообщают о приостановке программ на ближайший месяц", – говорится в сообщении.

В АТОР уточнили, что летние программы пока не отменяются.

К примеру, в Tez Tour все планы, начиная с мая, за исключением рейсов S7, пока сохраняются. Также летнюю программу не отменяют в Pegas Touristik.

Россия с 13 марта ввела ограничения на авиасообщение с Германией, Испанией и Францией из-за коронавируса.

Авиакомпания "Аэрофлот" ранее попросила пассажиров не торопиться с возвратом и обменом билетов из-за нагрузки на call-центры. Если билеты покупались на ближайшие даты, сдать их можно до 30 апреля.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.