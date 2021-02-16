Москвичи поделились произведениями искусства из снега

Некоторые москвичи ловят вдохновение на снежных улицах и в парках. Телезрители продолжают присылать свои зимние произведения искусства.

И вот очередной шедевр – снежный дом с четким фронтоном и аркадами. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.