Роспотребнадзор открыл горячую линию по подготовке детей к школе. Специалисты расскажут о качестве и безопасности школьных товаров и принадлежностей. Обратиться к ним можно с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, а в пятницу до 16:30.

Также задать вопросы можно и в письменном виде. Горячая линия будет работать до 26 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.