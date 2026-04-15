Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 апреля

Москву накрыли дожди, которые, по прогнозам, не закончатся до позднего вечера, а температура опустится до 8 градусов. Городские службы рекомендовали горожанам по возможности не садиться за руль и пользоваться метро. Синоптики предупреждают о возможных новых "сюрпризах" погоды в ближайшее время.

С 20 апреля в Раменском городском округе запретят аренду электросамокатов из-за систематических нарушений парковки, отсутствия контроля со стороны операторов и угрозы безопасности пешеходов. Чтобы возобновить работу, компаниям необходимо согласовать с администрацией места для стоянок и подписать соглашение о соблюдении правил.

Российские мобильные операторы и крупные онлайн-сервисы начали ограничивать доступ пользователям с включенными VPN-сервисами: при входе появляются предупреждения или приложения не загружаются. Мера затронула популярные маркетплейсы и государственные платформы.

