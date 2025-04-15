Врачи предупредили об опасности домашних татуировок для подростков

В Москве растет число подростков, самостоятельно наносящих себе татуировки дома. Дети покупают дешевые тату-машинки на маркетплейсах, где возраст не проверяется. Работают в нестерильных условиях, используя краски, не предназначенные для кожи.

Врачи предупреждают, что такие эксперименты могут привести к заражению гепатитом, золотистым стафилококком, а также вызвать аллергические реакции, ожоги и даже некроз тканей. Несмотря на риски, подростки активно делятся фотографиями своих работ в интернете.

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