Вручение премии имени российского тележурналиста Анатолия Лысенко состоялось в Москве

В Москве состоялось вручение премии имени российского тележурналиста Анатолия Лысенко. Наградой отметили деятелей в области медиа, культуры и искусства, за их вклад в развитие молодежи.

Помимо этого, несколько студентов творческих специальностей уже получают стипендию имени Лысенко. Ребятам предложена стажировка на ведущих федеральных телеканалах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

