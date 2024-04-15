Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 23:30

Общество

Вручение премии имени российского тележурналиста Анатолия Лысенко состоялось в Москве

Вручение премии имени российского тележурналиста Анатолия Лысенко состоялось в Москве

Москвичам рассказали о погоде в городе в ближайшие дни

Москвичам рассказали о погоде в городе в ближайшие дни

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Почти треть месячной нормы осадков и шквалистый ветер обрушились на Москву 15 апреля

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве

Специалисты приступили к обработке от клещей в столичных парках

Облачная погода сохранится в Москве до конца рабочей недели

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 16 апреля

Москвичи могут дистанционно записать детей на кружки и секции в МЭШ

В Москве состоялось вручение премии имени российского тележурналиста Анатолия Лысенко. Наградой отметили деятелей в области медиа, культуры и искусства, за их вклад в развитие молодежи.

Помимо этого, несколько студентов творческих специальностей уже получают стипендию имени Лысенко. Ребятам предложена стажировка на ведущих федеральных телеканалах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика