Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дептранс призвал москвичей пользоваться общественным транспортом из-за неблагоприятных погодных условий и локальных затруднений на дорогах. Соответствующая рекомендация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Интенсивное движение в городе уже наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Хорошевской эстакады до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Русаковской эстакады до улицы Сущевский Вал, а также на МКАД в районе Ленинградского шоссе.

"В вечерний разъезд локальные затруднения ожидаем в центральной части города и на вылетных магистралях по направлению в область", – говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

До конца дня 15 апреля в Москве сохранится порывистый ветер. Скорость его порывов местами может достигать 18 метров в секунду. В случае обнаружения сломанного знака или светофора автомобилистам советовали обращаться по номеру 3210.

