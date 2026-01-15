Форма поиска по сайту

15 января, 11:45

Общество

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве 15 января

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве 15 января

"Атмосфера": пасмурная погода и снег ожидаются в Москве 16 января

Крещенские морозы придут в Москву раньше праздника

"Специальный репортаж": флиппинг

"Доктор 24": врач рассказала про аллергены

Морозы ударили по регионам Центральной России

"Атмосфера": температура воздуха до минус 7 градусов ожидается днем 15 января

Новый раздел в личном кабинете на mos.ru помогает заботиться о здоровье семьи

"Утро": скорость ветра составит 2 м/с в Москве 15 января

В Госдуме обеспокоены возможным влиянием благополучной молодежи на экономику

Желтый уровень опасности из-за гололедицы действует в Москве до конца дня 15 января. Городские службы продолжают работать круглосуточно. Уже 7 дней ведутся работы по очистке дорог, тротуаров, обочин и крыш домов от снега и наледи. По прогнозам синоптиков, к концу недели в столицу придут морозы.

Суд изберет меру пресечения сотрудникам новокузнецкого роддома, где за праздники погибли 9 новорожденных. Следствие просит арестовать на 2 месяца исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации, который не признал вину. Также 15 января должны избрать меру пресечения главврачу роддома. 6 детей, переведенных в больницу, не имеют общих заболеваний и находятся в стабильном состоянии. Во всем Кузбассе началась масштабная проверка роддомов.

В России могут запретить коммерческие батутные центры и надувные аттракционы. С такой инициативой выступил Общественный совет при Роспотребнадзоре после изучения статистики детского травматизма. Педиатры отмечают, что безопасного способа прыгать на батуте для развлечения практически не существует. Наличие защитных сеток и матов почти не влияет на количество и сложность травм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

