Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве 15 января

Желтый уровень опасности из-за гололедицы действует в Москве до конца дня 15 января. Городские службы продолжают работать круглосуточно. Уже 7 дней ведутся работы по очистке дорог, тротуаров, обочин и крыш домов от снега и наледи. По прогнозам синоптиков, к концу недели в столицу придут морозы.

Суд изберет меру пресечения сотрудникам новокузнецкого роддома, где за праздники погибли 9 новорожденных. Следствие просит арестовать на 2 месяца исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации, который не признал вину. Также 15 января должны избрать меру пресечения главврачу роддома. 6 детей, переведенных в больницу, не имеют общих заболеваний и находятся в стабильном состоянии. Во всем Кузбассе началась масштабная проверка роддомов.

В России могут запретить коммерческие батутные центры и надувные аттракционы. С такой инициативой выступил Общественный совет при Роспотребнадзоре после изучения статистики детского травматизма. Педиатры отмечают, что безопасного способа прыгать на батуте для развлечения практически не существует. Наличие защитных сеток и матов почти не влияет на количество и сложность травм.

