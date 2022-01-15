Выдавать QR-коды по уровню антител начнут с 1 февраля

Выдавать QR-коды по уровню антител начнут уже 1 с февраля. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Годовой сертификат смогут получить россияне, которые официально переболели коронавирусом в течение года. В базе Роспотребнадзора таких около 300 тысяч человек.

QR-код на полгода получат россияне и иностранцы, привившиеся или переболевшие за рубежом. Те же, кто перенес COVID-19 бессимптомно и не обращался в поликлинику, также смогут получить полугодовой сертификат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

