Российский биатлонист Латыпов сможет покинуть Германию до окончания карантина

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов сможет покинуть Германию до окончания карантина. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Также уехать из страны до окончания карантина разрешено массажисту Роману Никитину и биохимику Александру Кузнецову. Они должны были находиться на изоляции до 20 января.

При этом Латыпов может остаться в Оберхофе по окончании этапа Кубка мира, если получит разрешение на тренировки при соблюдении медицинских норм. Решение будет принято 10 января.

Ранее стало известно, что Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. Заболевание проходит бессимптомно. Спортсмен был изолирован от национальной команды.

