В Москве оштрафовали таксиста, посадившего за руль ребенка

13:52
Фото: телеграм-канал "Подсмотрено в Москве: ЧП, ДТП, московские новости"
Водителя такси, посадившего полуторагодовалого ребенка к себе на колени во время поездки в Москве, привлекли к административной ответственности, сообщает Агентство "Москва".
Видео, на котором зафиксировано, как мужчина, управляя автомобилем такси Hyundai Solaris, перевозил несовершеннолетнего ребенка у себя на коленях, ранее появилось в Сети.
Госавтоинспекция Москвы изучила видео и инициировала административное расследование, в ходе которого был установлен предполагаемый водитель, а также время и место совершения административного нарушения.
Мужчину пригласили в отдел ГИБДД, где он признал вину. Действия мужчины квалифицировали по статье "Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения".
Нарушителя оштрафовали на 3 тысячи рублей. Сотрудники полиции провели с таксистом профилактическую беседу о недопущении нарушений правил дорожного движения.
Ранее сотрудники ГИБДД задержали блогера и бывшего участника "Дома-2" Антона Гусева, который ранее посадил своего восьмилетнего сына за руль автомобиля. По факту случившегося составлено несколько административных протоколов о нарушениях ПДД.
Видео, на котором запечатлено, как мальчик ведет машину, Гусев опубликовал в своем Instagram. Позже блогер объяснил, что на дороге ребенок самостоятельно не ездил: родитель сидел с ним на одном сиденье, а тот просто держал руль.
Гусев прокомментировал видео с ребенком за рулем
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