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14 мая, 07:45

Общество

В ночных клубах могут ввести вход по биометрии

В ночных клубах могут ввести вход по биометрии

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В России обсуждается возможность внедрения системы биометрической идентификации при входе в ночные клубы. Как сообщили в Центре биометрических технологий, речь идет об альтернативной мере, которая будет действовать по желанию самих заведений. При этом у посетителей останется выбор: предъявить паспорт или использовать биометрию.

Система уже применяется в ряде отраслей – на объектах критической инфраструктуры, в госучреждениях и фитнес-клубах. В ближайшее время с ее помощью можно будет подтверждать возраст и в магазинах, в том числе на кассах самообслуживания и при покупке энергетиков в вендинговых аппаратах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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