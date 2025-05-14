В ночных клубах могут ввести вход по биометрии

В России обсуждается возможность внедрения системы биометрической идентификации при входе в ночные клубы. Как сообщили в Центре биометрических технологий, речь идет об альтернативной мере, которая будет действовать по желанию самих заведений. При этом у посетителей останется выбор: предъявить паспорт или использовать биометрию.

Система уже применяется в ряде отраслей – на объектах критической инфраструктуры, в госучреждениях и фитнес-клубах. В ближайшее время с ее помощью можно будет подтверждать возраст и в магазинах, в том числе на кассах самообслуживания и при покупке энергетиков в вендинговых аппаратах.

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