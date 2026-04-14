14 апреля, 19:50События
Жителям столицы рассказали о новом порядке расчета и уплаты алиментов
1 марта 2026 года заработали новые правила расчета алиментов: вместо МРОТ учитывают среднюю зарплату по региону.
Как теперь начисляются алименты в Москве и вырастут ли суммы на одного ребенка? Что представляет собой процедура добровольной уплаты алиментов и как ее правильно оформить? В каких случаях не обойтись без судебных решений? Как меняется количество должников по алиментам в Москве и какие сегодня есть эффективные механизмы по взысканию выплат? Как могут измениться правила предоставления новой семейной налоговой выплаты?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- первый заместитель председателя комитета ГД РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;
- начальник отдела – старший судебный пристав Преображенского РОСП ГУФССП России по Москве Дмитрий Галушкин;
- юрист, судебный эксперт Элина Саулова.