Москва стала лидером среди российских регионов по числу обращений с укусами клещей, сообщили в Роспотребнадзоре.

У членистоногих, которые жители приносят в столичные лаборатории, выявляют боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.

Москвичам рекомендуют использовать репелленты и носить закрытую одежду при посещении парков. Самой надежной профилактикой заболеваний, переносимых клещами, остается вакцинация.

