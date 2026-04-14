14 апреля, 16:15
Москва стала лидером среди российских регионов по числу обращений с укусами клещей
Москва стала лидером среди российских регионов по числу обращений с укусами клещей, сообщили в Роспотребнадзоре.
У членистоногих, которые жители приносят в столичные лаборатории, выявляют боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано.
Москвичам рекомендуют использовать репелленты и носить закрытую одежду при посещении парков. Самой надежной профилактикой заболеваний, переносимых клещами, остается вакцинация.
