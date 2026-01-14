Синоптики рассказали, что высота сугробов может вырасти 14 января в Москве

По прогнозам синоптиков, 14 января сугробы в столице могут подрасти еще на несколько сантиметров. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, снежный покров достиг рекордной для нынешней зимы высоты в 45 сантиметров.

На некоторых метеостанциях, например на Воробьевых горах, до отметки в полметра не хватило всего одного сантиметра. В уборке снега коммунальным службам активно помогают студенты и организации, предоставляющие спецтехнику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.