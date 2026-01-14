Форма поиска по сайту

14 января, 15:15

Общество

Синоптики рассказали, что высота сугробов может вырасти 14 января в Москве

Синоптики рассказали, что высота сугробов может вырасти 14 января в Москве

Студенты московских вузов помогают коммунальщикам убирать снег

Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 45 сантиметров

"Специальный репортаж": соседские войны

Москвичи после праздников вернули новогодние товары в ПВЗ

Новости регионов: сильные метели надвигаются на Камчатку

"Атмосфера": снегопад и туман ожидаются в Москве 14 января

В Москве выпало 80% месячной нормы осадков с начала января

Сибирский антициклон принесет крещенские морозы в Москву

Москвичи массово вышли на уборку снега во дворах

По прогнозам синоптиков, 14 января сугробы в столице могут подрасти еще на несколько сантиметров. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, снежный покров достиг рекордной для нынешней зимы высоты в 45 сантиметров.

На некоторых метеостанциях, например на Воробьевых горах, до отметки в полметра не хватило всего одного сантиметра. В уборке снега коммунальным службам активно помогают студенты и организации, предоставляющие спецтехнику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоНаталия ШкодаАлексей Пименов

