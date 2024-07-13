Распространение бактерий в водоемах Москвы могла спровоцировать сильная жара

Ряд пляжей в Москве закрыли для купания из-за несоответствия проб воды санитарным нормам. При этом некоторые эксперты считают, что на развитие бактерий могла повлиять установившаяся в столице жара, которая также оказывает влияние на рыб.

Например, ранее в подмосковном Чехове в пруду зафиксировали массовую гибель рыб. Как говорят экологи, это связано с дефицитом кислорода в воде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

