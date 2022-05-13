Встречающий российских военных восьмилетний Алеша пожелал им здоровья

Восьмилетний мальчик Леша из Белгородской области стал героем социальных сетей. Каждый день школьник надевал подаренную мамой военную форму и выбегал на дорогу, чтобы помахать рукой проезжающим мимо военным колоннам и пожелать участникам спецоперации здоровья и благополучия.

За такую горячую поддержку военные подарили Леше настоящий шлемофон танкиста и опубликовали в телеграмм-канале Минобороны открытку с изображением силуэта ребенка, приветствующего проезжающий российский танк.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

