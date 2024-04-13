Эксперт рассказал, как реагировать на безответственное отношение к экологии

Эколог Элмурод Расулмухамедов рассказал, какой вклад москвичи могут внести в улучшение экологической обстановки. Так, он призвал фотографировать людей, которые выгуливают питомцев в неположенных местах или мусорят, и направлять материалы надзорным органам.

При этом эксперт по практическому этикету и эффективным коммуникациям Татьяна Баранова отметила, что осознанное отношение к окружающей среде у россиян становится все более распространенным. Все больше взрослых прививают бережное отношение к природе подрастающему поколению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.