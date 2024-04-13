Облачная погода с небольшим дождем ожидается в Москве 13 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 13 апреля, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами по городу пройдет небольшой дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов, а в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до плюс 3 градусов, по области – до плюс 1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что жителей и гостей Москвы ожидают небольшие дожди и понижение температуры до 10–15 градусов на следующей неделе. Самым холодным днем станет понедельник, 15 апреля, когда значения не поднимутся выше 10 градусов.

До этого научный сотрудник Пущинского научного центра РАН и климатолог Алексей Карнаухов рассказал, что в этом году лето в столичном регионе может стать таким же жарким, как и лето в 2010-м.