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Общество

"Актуальный репортаж": цифровые мошенники придумали новый способ обмана

"Актуальный репортаж": цифровые мошенники придумали новый способ обмана

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Эксперты рассказали о новом способе обмана, который основан на работе поисков. С его помощью мошенники создают сайты для бухгалтеров, чтобы грабить их компании.

Тот, кто часто ищет информацию по бухучету, в итоге натыкается на ресурс, где предлагают готовые шаблоны. Но в файле, который предлагают скачать, зашит вирус. Если документ оказался на компьютере, то он собирает пароли и позволяет вывести деньги со счетов.

Как защититься от самых передовых мошенников? И какие сетевые привычки пора менять? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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