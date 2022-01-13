Материнский капитал и другие соцвыплаты проиндексируют в РФ с 1 февраля

В России материнский капитал увеличат с 1 февраля. Вместе с ним проиндексируют на 8,4 процента и другие социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума. Это пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.

Сюда относят также выплаты ветеранам, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию. Теперь единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 534,5 тысячи рублей. Материнский капитал за второго ребенка – 693 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.