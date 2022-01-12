Синоптик спрогнозировал появление алмазной пыли в небе над Москвой

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Утром в четверг в небе над Москвой из-за сильных морозов может возникнуть так называемая алмазная пыль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
По словам метеоролога, в ночь с 12 на 13 января в столичный регион вернутся морозы: в Москве показатели термометров опустятся до -20 градусов, а в Подмосковье – до -28 градусов. При этом атмосферное давление снизится, а облака частично рассеются, из-за чего усилится радиационное выхолаживание воздуха.
"В условиях аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара и под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии ледяными иглами или алмазной пылью", – рассказал Тишковец.
Взвесь из мельчайших кристаллов будет сверкать, что может привести к различным оптическим явлениям, в частности ложной луне и световым столбам, объяснил он. Подобные явления, добавил метеоролог, согласно европейской мифологии, являются предвестниками плохой погоды.
В четверг, продолжил Тишковец, циклон Эльза принесет в Москву снеговые тучи и потепление. Метель начнется во второй половине дня, порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. К концу дня температура воздуха поднимется до -13...-8 градусов, снежный покров увеличится примерно на один-два сантиметра. Давление резко упадет с 753 до 730 миллиметров ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд между тем ранее спрогнозировал потепление до -6 градусов в Москве в ночь с четверга на пятницу. В последний рабочий день недели столбики термометров и вовсе покажут больше 0 градусов. В воскресенье же снова начнется похолодание.
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