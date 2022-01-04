Собянин поздравил народного художника СССР Зураба Церетели с днем рождения

16:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин поздравил с 88-летием народного художника СССР Зураба Церетели. Соответствующая телеграмма размещена на портале мэра столицы.
"Ваши замечательные произведения принесли Вам славу и признание в нашей стране и за рубежом. Возглавляя Академию художеств, Вы вносите большой вклад в популяризацию изобразительного искусства, развитие музейно-выставочного пространства Москвы и России", – написал мэр столицы.
Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе (сейчас Тбилиси). В юности он закончил живописный факультет Тбилисской академии художеств и продолжил образование в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.
Авторству Церетели принадлежат монументы "Дружба навеки" в Москве, "Добро побеждает зло" в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Париже и ряд других. Мастер удостоен звания народного художника СССР в 1980 году и звания народного художника России в 1994 году.
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