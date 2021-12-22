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Сергей Собянин поздравил московских энергетиков с профессиональным праздником. Мэр также поблагодарил их за труд и профессионализм.

"Надежность нашей энергосистемы обеспечивают 120 тысяч работников отрасли, которые каждый день подают свет и тепло в дома жителей города", – написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

Градоначальник отметил, что в Москве постоянно обновляется оборудование ТЭЦ, повышается их эффективность, строятся новые подстанции, прокладываются новые сети и подключаются к ним станции метро, МЦД и жилые кварталы.

Ранее мэр Москвы рассказал, что объем выбросов углекислого газа на территории столицы с 1990 года сократился на четверть, несмотря на то что население увеличилось на треть. А выбросы вредных веществ в атмосферу в настоящее время в два раза ниже, чем 10 лет назад.

