Собянин поздравил президента фонда "Холокост" Аллу Гербер с днем рождения

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента фонда "Холокост" Аллу Гербер, которой исполнилось 90 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Известный публицист, писатель и общественный деятель, Вы вносите большой вклад в развитие правозащитного движения и сохранение исторической памяти", – написал в своем обращении градоначальник.

Собянин отметил деятельность Гербер во главе фонда "Холокост", который "способствует утверждению ценностей межнационального мира и согласия в обществе".

Алла Гербер родилась 3 января 1932 года в Москве. За свою профессиональную деятельность она организовала Московской антифашистский центр, а в 1995-м году возглавила фонд "Холокост" после смерти его первого президента, историка Михаила Гефтера.

В 2007-м году Гербер принимала участие в работе Общественной палаты Российской Федерации и вошла в комиссию по межнациональным отношениям и свободе совести. Ее полномочия продлили спустя два года.

Ранее Сергей Собянин в своем персональном блоге поздравил жителей столицы с Новым годом. Мэр поблагодарил москвичей за трудолюбие, таланты, терпение и ветеранов, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны.