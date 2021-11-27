Собянин поздравил с днем рождения Галину Польских и Владимира Машкова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Галину Польских и художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, народного артиста России Владимира Машкова. Поздравительные телеграммы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

В своем поздравлении мэр отметил богатую творческую биографию Польских, которая является ярким примером беззаветного служения искусству.

"Высочайшее актерское мастерство и неподражаемое обаяние нашли отражение в десятках сыгранных вами ролей, завоевавших сердца миллионов зрителей. Драмы, комедии и лирические фильмы с вашим участием стали классикой отечественного кинематографа", – говорится в телеграмме.

Галина Польских родилась в Москве 27 ноября 1939 года. В 1964 году окончила актерский факультет ВГИК. Творческая биография актрисы насчитывает более 160 киноработ. Галина Польских снималась в фильмах "Я шагаю по Москве", "Верность", "Белые росы" и многих других.

В 1979 году Галине Польских присвоили звание народной артистки РСФСР, в 1999 году она получила орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

В поздравлении, адресованном Машкову, мэр отметил его актерский талант.



"Вы по праву принадлежите к числу самых востребованных и популярных российских актеров, чьи яркие и глубокие работы вызывают огромный интерес зрителей и живое обсуждение в профессиональной среде. Под вашим руководством Театр Олега Табакова продолжает традиции мастера, радуя публику замечательными постановками и открывая новые талантливые имена", – говорится в телеграмме.

Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1990 году окончил курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ, в 1989 году был зачислен в труппу МХАТ имени Чехова.

В качестве режиссера поставил спектакли "Звездный час по местному времени", "Страсти по Бумбарашу" и "Смертельный номер". Дебютом в кино Машкова стал фильм "Зеленый огонь козы", после актер исполнил главные роли в фильмах "Лимита", "Подмосковные вечера" и "Вор".

Как кинорежиссер Машков дебютировал в 1997 году в лирической комедии "Сирота казанская", в 2004 году выступил режиссером, сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли в фильме "Папа".

В 2010 году Владимир Машков получил звание народного артиста России. Актер является лауреатом престижных премий "Ника", "Золотой орел", "ТЭФИ".

