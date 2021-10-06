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Москва 24

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Политика

11:37

Владимир Машков отказался от мандата в Госдуму

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер Владимир Машков отказался от мандата "Единой России" в Госдуму нового созыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК.

Машков получил мандат от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной. Теперь его передадут директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву.

Также от мест в Госдуме отказались Кузьма Алдаров и Сергей Грачев. Их мандаты передадут кандидатам из партийного списка Марии Васильковой и Владимиру Ильиных.

Ранее от мандатов депутатов Госдумы VIII созыва отказались министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от мандатов Госдумы

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