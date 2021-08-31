"Звезды советского экрана": Галина Польских

Июнь 1977 года. С обложки свежего номера журнала "Советский экран" на читателей смотрит Галина Польских. Прошло 15 лет с момента ее дебюта в кино, и та улыбчивая, белокурая девчушка, которую так полюбила вся страна, повзрослела.

Киноманы еще не знают: прямо сейчас Польских примеряет на себя образ для нового фильма "По семейным обстоятельствам". Она получила предложение принять участие в комедии, в которой судьба ее героини в чем-то схожа с ее собственной.

Сколько потерь пережила Галина Польских? Зачем Георгий Данелия несколько раз ее перекрашивал? И почему советские режиссеры боялись снимать эту актрису? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".