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12 декабря, 00:00

Общество

В Москве состоялся IX Кремлевский кадетский бал

В Москве состоялся IX Кремлевский кадетский бал

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В Москве состоялся IX Кремлевский кадетский бал. Он был приурочен ко Дню героев Отечества и проводился в поддержку СВО. В Гостином Дворе собрались около 2,5 тысячи суворовцев и нахимовцев, воспитанников школ с кадетскими классами и патриотических клубов.

Среди участников – представители всех регионов России и гости из 20 стран. Организаторы отметили, что бал является символом сплоченности и патриотизма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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