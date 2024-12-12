В Москве состоялся IX Кремлевский кадетский бал. Он был приурочен ко Дню героев Отечества и проводился в поддержку СВО. В Гостином Дворе собрались около 2,5 тысячи суворовцев и нахимовцев, воспитанников школ с кадетскими классами и патриотических клубов.

Среди участников – представители всех регионов России и гости из 20 стран. Организаторы отметили, что бал является символом сплоченности и патриотизма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.