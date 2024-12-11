Главная новогодняя ель страны отправлена в Кремль из Подмосковья

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Главную новогоднюю ель страны из подмосковного Можайска отправили в Кремль. Управляет автопоездом мужчина по имени Петр, сообщает РИА Новости.

Водитель отметил, что перевозить елку будут по правилам, соблюдая дистанцию и скорость не более 60 километров в час. По его словам, елку он везет в Кремль уже третий раз.

Хвойное дерево провезут через Спасские ворота Кремля в ночь на 12 декабря. Затем его установят на Соборной площади и украсят.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в Кремле елка будет стоять до Крещения, а после новогодних праздников получит "вторую жизнь". Семена дерева упакуют в экокубы и будут использовать на экологических уроках для детей по всей России, а из ствола и ветвей сделают различные сувениры. Кроме того, ветки и хвою направят на подкормку животных в зоопарках.

Главную новогоднюю ель страны спилили 9 декабря. Дереву уже 90 лет, выбирали его с лета. Выбор специалистов пал на дерево, отвечающее "кремлевским стандартам": высота – 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах веток – 8 метров. Кроме того, все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки.

