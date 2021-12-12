В Кузьминках предложили премировать дворников за идеально вычищенный двор после снегопада. При этом в Госдуме хотят призывать должников по ЖКХ к уборке снега.

Готовы ли москвичи поработать дворниками? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.