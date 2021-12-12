Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 12 декабря, столичный регион будет находиться в западной периферии антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит –4...–2 градуса, в Подмосковье ожидается –6...–1 градус. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. <...> Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%", – говорится в сообщении.

Тенденция к потеплению продолжится и на следующей неделе. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам метеоролога, по ночам температура в столичном регионе будет меняться от –3 до –7 градусов. Днем воздух может прогреваться до 2 градусов тепла.

До этого центр погоды "Фобос" сообщал, что ночь с 10 на 11 декабря стала самой холодной в столице с начала зимы.

С начала декабря в Москве выпало уже 26 сантиметров снега, рассказали накануне в столичном комплексе городского хозяйства. В городе функционируют 56 снегоплавильных пунктов. Очистка улиц продолжается несмотря на крепкие морозы.