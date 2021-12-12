Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В воскресенье, 12 декабря, столичный регион будет находиться в западной периферии антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит –4...–2 градуса, в Подмосковье ожидается –6...–1 градус. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. <...> Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%", – говорится в сообщении.
Тенденция к потеплению продолжится и на следующей неделе. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам метеоролога, по ночам температура в столичном регионе будет меняться от –3 до –7 градусов. Днем воздух может прогреваться до 2 градусов тепла.
До этого центр погоды "Фобос" сообщал, что ночь с 10 на 11 декабря стала самой холодной в столице с начала зимы.
С начала декабря в Москве выпало уже 26 сантиметров снега, рассказали накануне в столичном комплексе городского хозяйства. В городе функционируют 56 снегоплавильных пунктов. Очистка улиц продолжается несмотря на крепкие морозы.
В Москве работают 56 снегосплавных пунктов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: