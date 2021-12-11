Резкое потепление придет в Москву уже в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Резкое потепление придет в Москву уже в это воскресенье. Такой прогноз РИА Новости дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, в ночь на 12 декабря столбик термометра будет находиться на отметке в –11–13 градусов. Днем температура и вовсе вернется в рамки климатической нормы, составив –2–4 градуса.
"Это довольно резкое и существенное потепление. Его причиной станет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Мы распрощаемся с солнцем, завтра погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, пока облака высокие и тонкие, тем не менее, голубого неба уже не будет", – добавил Леус.
Тенденция к потеплению продолжится и на следующей неделе. По ночам температура в столичном регионе будет меняться от –3 до –7 градусов. Днем воздух может прогреваться до 2 градусов тепла.
"Повысится вероятность осадков в виде небольшого снега, в дневные часы при плюсовых температурах – в виде мокрого снега", – заключил синоптик.
Ранее центр погоды "Фобос" сообщал, что ночь с 10 на 11 декабря стала самой холодной в столице с начала зимы.
В столичном комплексе городского хозяйства отмечали, что с начала декабря в Москве выпало уже 26 сантиметров снега. В городе функционируют 56 снегоплавильных пунктов. Очистка улиц продолжается несмотря на крепкие морозы.
В Москве сохраняются аномальные морозы
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