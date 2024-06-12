12 июня, 14:30Общество
Новости часа: сильный дождь, гроза и ветер ожидаются в Москве в ближайшее время
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в городе в ближайшее время, предупреждает столичный главк МЧС РФ.
Четыре новые площадки фестиваля "Времена и эпохи" открылись в столице, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Разработку поезда "Иволга 5.0" могут завершить через два–три года, рассказал технический директор компании.