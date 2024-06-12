Участок БКЛ закроют с 22 июня

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12 июня, 14:30

Общество

Новости часа: сильный дождь, гроза и ветер ожидаются в Москве в ближайшее время

Новости часа: сильный дождь, гроза и ветер ожидаются в Москве в ближайшее время

Гроза с градом и порывистым ветром ожидается в Москве в ближайшие часы

Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе в ближайший час

Спортсмены приняли участие в съемках клипа на песню Родиона Газманова "Россия"

Новости регионов: строительная люлька рухнула с высоты седьмого этажа в Уфе

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

Грозовые дожди ожидаются в Москве днем 12 июня

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Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 12 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в городе в ближайшее время, предупреждает столичный главк МЧС РФ.

Четыре новые площадки фестиваля "Времена и эпохи" открылись в столице, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Разработку поезда "Иволга 5.0" могут завершить через два–три года, рассказал технический директор компании.

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