Новости часа: сильный дождь, гроза и ветер ожидаются в Москве в ближайшее время

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в городе в ближайшее время, предупреждает столичный главк МЧС РФ.

Четыре новые площадки фестиваля "Времена и эпохи" открылись в столице, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Разработку поезда "Иволга 5.0" могут завершить через два–три года, рассказал технический директор компании.