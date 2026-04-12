12 апреля, 11:30
В Москве представили пасхальный кулич с дубайским шоколадом
В Москве представили пасхальный кулич от кутюр, созданный при участии дизайнера Денис Симачев. Над оформлением работали в формате кулинарного арт объекта, а вдохновением стали купола Храма Христа Спасителя.
Кулич начинен цукатами и дубайским шоколадом, а сверху покрыт кремом на основе маршмеллоу. Особенностью изделия стал хрустальный купол из карамели, состоящий из 53 деталей. По словам авторов, это полностью ручная работа и один из самых дорогих вариантов пасхальной выпечки на рынке.
