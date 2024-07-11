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11 июля, 16:30

Общество

В России может появиться закон с правилами поведения сапов на воде

В России может появиться закон с правилами поведения сапов на воде

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В России хотят ввести правила пользования сапами на воде. В скором времени должен появиться Федеральный закон, в котором, предположительно, пропишут правила поведения сапов на воде. За их нарушение будут штрафовать.

При этом в МЧС России отметили, что SUP-борды относятся к водному инвентарю и подходят для занятий спортом, поэтому надзор за ними не входит в компетенции ГИМС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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