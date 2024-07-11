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11 июля, 13:15

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары на ближайшие дни. Четверг, 11 июля, будет малооблачным и без осадков. Температура воздуха в тени составит 28 градусов, а под солнцем – 30 градусов. К вечеру воздух немного охладится до 21–23 градусов.

В пятницу, 12 июля, в городе ожидается до 33 градусов тепла. Горожанам рекомендуют пить много воды и носить головные уборы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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